Son dakika! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 656 bin 686'ya yükseldi Son dakika haberleri... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 656 bin 686'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 652 bin 679'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 656 bin 686'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 652 bin 679'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 10 milyon 243 bin 349'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 433 bin 410 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 150 bin 444'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 446 bin 397 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 87 bin 737'ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7'nci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 389 bin 717 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 418 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 9 bin 187 olurken, vaka sayısı 347 bin 923'e yükseldi.AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARIAvrupa'da ise İtalya'da toplam vaka sayısı 246 bin 286 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 112 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 207 bin 379 kişinin enfekte olduğu, bunların arasından 191 bin 400'ünün iyileştiği ve toplamda 9 bin 205 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 822 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 66 bin 428 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 17 bin 452 kişinin iyileştiği açıklandı. İngiltere'de ise toplam vaka sayısı 300 bin 111 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 759'a yükseldiği açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 15 BİN 912'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 912'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 293 bin 606'ya çıktığı açıklandı.

Kaynak: DHA