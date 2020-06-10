Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 413 bin 749'a yükseldi Son dakika habere göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 413 bin 749'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 325 bin 401'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 413 bin 749'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 325 bin 401'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 605 bin 284'e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

RUSYA VE BREZİLYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, ülkede 742 bin 84 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 38 bin 497'ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 142 olurken, vaka sayısı ise 485 bin 253'e ulaştı.ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞOrta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 235 bin 561 olurken, 34 bin 43 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 186 bin 516'ya çıkarken; 8 bin 831 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 154 bin 591 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 296 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 883'e yükselirken, hasta sayısı 289 bin 140 oldu.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 8 BİN 425'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 425'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 175 bin 927'ye çıktığı açıklandı.

Kaynak: DHA