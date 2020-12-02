Son Dakika | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 487 bin 13
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Son Dakika | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 487 bin 13

02.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:20
Son Dakika | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 487 bin 13

Son dakika haber... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 487 bin 13, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 64 milyon 208 bin 879'ayükseldi.

 Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 487 bin 13, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 64 milyon 208 bin 879'ayükseldi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 14 milyon 108 bin 606 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 276 bin 979'a ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 388 bin 526 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 173 bin 862'ye ulaştığı bildirildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da toplam vaka sayısı 2 milyon 230 bin 571'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 53 bin 506 olarak rapor edildi. İspanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 673 bin 202'ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 45 bin 511'e yükseldiği aktarıldı. İtalya'da 1 milyon 620 bin 901 vakanın tespit edildiği, 56 bin 361 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere'de vaka sayısının 1 milyon 643 bin 86'ya yükseldiği, can kaybının ise 59 bin 51'e ulaştığı açıklandı. Son olarak Almanya'da 1 milyon 85 bin 661 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 17 bin 359 çıktığı duyuruldu.

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- Çin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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