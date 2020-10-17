Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor artış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor artış

17.10.2020 23:51 | Son Güncelleme: 18.10.2020 00:17

Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor artış Dün 413 bin 124 yeni vaka tespit edildi Dünya genelinde korona virüs salgınında dün 413 bin 124 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek küresel günlük vaka kayıtlara geçti.

Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor artış

Dün 413 bin 124 yeni vaka tespit edildi

WASHINGTON - Dünya genelinde korona virüs salgınında dün 413 bin 124 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek küresel günlük vaka kayıtlara geçti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Dün dünya genelinde 413 bin 124 yeni vakanın kayıtlara geçmesi ile küresel günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Avrupa'da birinci dalganın başarılı şekilde bastırılmasının ardından son haftalarda salgının merkez üssü haline geldi. Geçtiğimiz hafta Avrupa'da günlük ortalama 140 bin vaka rapor edildi. Avrupa'da son günlerde ABD, Hindistan ve Brezilya'nın toplamından daha fazla günlük vaka açıklanıyor.

Dünya genelinde bildirilen her 100 vakadan 34'ü Avrupa ülkelerinden bildirilirken, Avrupa'da her 9 günden bir yaklaşık 1 milyon vaka kayıtlara geçiyor. Salgının ilk başladığı günden bu yana Avrupa kıtasında 6 milyon 860 bin 613 vaka bildirildi. İngiltere, Fransa, Rusya, Hollanda ve İspanya bu hafta Avrupa'daki yeni vakaların yarısını oluşturdu.

Fransa, günde 19 bin 425 vaka ile Avrupa'da en yüksek yedi günlük vaka ortalamasına sahip bulunurken, Fransa'yı İngiltere, Rusya, İspanya ve Hollanda izliyor. Avrupa'da birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı.

Latin Amerika, ise küresel vakaların yaklaşık yüzde 27'si ile en kötü etkilenen bölge konumunda bulunurken, Latin Amerika'yı Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa izliyor.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 39 milyon 869 bin 164'e, toplam can kaybı ise 1 milyon 112 bin 908'e yükseldi.

Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor artış
Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor artış
Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor artış
Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor artış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum İlham Aliyev Engin Yıldırım Vladimir Putin
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Serdar Ortaç Merve Boluğur
Spor Burak Yılmaz Gökhan Gönül Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Füze İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor artış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 00:17:10. #1.15#
title