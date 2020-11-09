Son dakika dünya: Fransa'da son 24 saatte 20 bin 155 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika dünya: Fransa'da son 24 saatte 20 bin 155 yeni koronavirüs vakası

09.11.2020 22:37 | Son Güncelleme: 09.11.2020 22:41
Son dakika dünya: Fransa'da son 24 saatte 20 bin 155 yeni koronavirüs vakası

Gelen son dakika haberine göre Fransa'da son 24 saatte 20 bin 155 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 155 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 807 bin 479'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 20 bin 155 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 807 bin 479'a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 126 bin 735 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 40 bin 987 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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