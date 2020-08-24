Son dakika dünya: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 812 bin 537'ye yükseldi
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Son dakika dünya: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 812 bin 537'ye yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 812 bin 537'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 586 bin 641'e yükseldi.

Son dakika dünya: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 812 bin 537'ye yükseldi
24.08.2020 09:20 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:20

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 812 bin 537'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 586 bin 641'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 16 milyon 85 bin 591'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 874 bin 146 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 180 bin 604'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 605 bin 783 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 114 bin 772'ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 594 bin 326 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 663 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 10 bin 852 olurken, vaka sayısı 397 bin 665'e yükseldi.AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARIİtalya'da toplam vaka sayısı 259 bin 345 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 437 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 234 bin 489 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 332 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 992 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 81 bin 936 kişinin enfekte olduğu açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 20 BİN 643'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 20 bin 643'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 358 bin 905'e çıktığı açıklandı


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Kaynak: DHA

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