Son dakika dünya: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 769 bin 6'ya yükseldi
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Son dakika dünya: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 769 bin 6'ya yükseldi

Son dakika haberleri... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 769 bin 6'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 617 bin 972'ye yükseldi.

Son dakika dünya: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 769 bin 6'ya yükseldi
16.08.2020 09:56 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:00

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 769 bin 6'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 617 bin 972'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 14 milyon 334 bin 222'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 529 bin 501 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 172 bin 606'ya ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 317 bin 832 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 107 bin 297'ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 525 bin 803 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 75 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 10 bin 395 olurken, vaka sayısı 383 bin 902'ye yükseldi.

AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İtalya'da toplam vaka sayısı 253 bin 438 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 392 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 224 bin 478 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 290 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 935 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 77 bin 869 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 19 BİN 492'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 19 bin 492'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 341 bin 70'e çıktığı açıklandı.


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Kaynak: DHA

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