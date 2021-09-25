Son dakika dünya: Cumhurbaşkanı Erdoğan CBS Röportajı: 5 tane uçağım neden verilmiyor, bu parayı ben ödedim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika dünya: Cumhurbaşkanı Erdoğan CBS Röportajı: 5 tane uçağım neden verilmiyor, bu parayı ben ödedim

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika dünya: Cumhurbaşkanı Erdoğan CBS Röportajı: 5 tane uçağım neden verilmiyor, bu parayı ben ödedim

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de CBS News kanalına verdiği röportajdan kısa bir bölüm yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de Cbs News kanalına verdiği röportajdan kısa bir bölüm yayınlandı. Yayınlanan bölümde Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim edilmeyen F35 uçağıyla ilgili "Peki şu anda benim bu 5 tane uçağım neden verilmiyor. Bu parayı ben ödedim" ifadelerini kullandı. Erdoğan bir set daha S400 alacak mısınız sorusuna ise "Ne demek. Tabii ki 'evet" dedi.

CBS News kanalı muhabiri Margaret Brennan'ın 'S400'lerin satın alınma işlemine neden devam ediyorsunuz?' sorusuna Erdoğan, "Ben Başkan Biden'a gerekenlerin hepsini söyledim. Şu anda da aracılığınızla şunu söyleyeyim; bakın biz F35 uçaklarını aldık. 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Fakat bizim bu 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptığımız uçaklarımızı Amerika bize teslim etmedi" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; "Peki şu anda benim bu 5 tane uçağım neden verilmiyor. Bu parayı ben ödedim" dedi.

BAŞKA BİR ÜLKEDEN ALACAĞIM HERHANGİ BİR SAVUNMA SİSTEMİNE MÜDAHALE EDEMEZSİNİZ

Brennan'ın, ABD hükümeti tarafından yapılan 'S400'leri aldığınız için ödemedi' açıklamasına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ona karışamaz. Siz bana Patriot vermeyeceksiniz ve savunma noktasında benim başka bir ülkeden alacağım herhangi bir savunma sistemine müdahale edemezsiniz. Bakın bu konuda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gayet güzel bir açıklama yaptı. ve dediki 'Biz ortaklarımızın kimden, nereden, ne kadar herhangi bir sistem satın aldığına müdahale edemeyiz'. Kim bu? Stoltenberg, NATO'nun Genel Sekreteri. Buyurun gerçek ortada" ifadelerini kullanarak yanıtladı.

Margaret Brennan'ın ABD hükümetinin güvenlik riski hatırlatması açıklamasına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kusura bakmasın ben de şunu söyleyeceğim. Türkiye'nin güvenlik riskini kim paylaşacak? Türkiye kendi güvenliğini kendisi temin edemezse acaba birilerinin eline avucuna mı bakacak. Sen bana Patriot vermeyeceksin. Benim hangi ülkeden, hangi savunma sistemini almama da müdahale edeceksin. Böyle bişi olamaz" dedi.

Margaret Brennan'ın "Hala bir set daha S400 almaya niyetlisiniz gibi görünüyor?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonraki dönemde de kimse bizim, savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden, ne kadar, ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek olan biziz" cevabını verdi. Brennan'ın 'evet' der gibisiniz yorumu üzerine Erdoğan "Ne demek. Tabii ki 'evet" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı onaylandı

ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı onaylandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de rejim ülkemiz için tehdit oluşturuyor, Putin ile bunları görüşmemiz şart

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de rejim ülkemiz için tehdit oluşturuyor, Putin ile bunları görüşmemiz şart

 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Burak Yamantürk
Spor Marcao Balotelli Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika dünya: Cumhurbaşkanı Erdoğan CBS Röportajı: 5 tane uçağım neden verilmiyor, bu parayı ben ödedim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 17:59:24. #1.12#