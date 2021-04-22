Son dakika dünya: Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak için Bükreş'e gitti
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Son dakika dünya: Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak için Bükreş'e gitti

Son dakika dünya: Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak için Bükreş'e gitti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Romanya'da düzenlenen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak gitmek üzere Bükreş'e gitti. İki gün sürecek olan toplantıda Bakan Çavuşoğlu'nun, toplantının yanı sıra ikili görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi. 


- Romanya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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