Son dakika dünya: Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak için Bükreş'e gitti
Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.
- Romanya
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Romanya'da düzenlenen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak gitmek üzere Bükreş'e gitti. İki gün sürecek olan toplantıda Bakan Çavuşoğlu'nun, toplantının yanı sıra ikili görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi.
- Romanya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı