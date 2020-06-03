Son Dakika | Dünya çapında 600'den fazla hemşire virüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Son Dakika | Dünya çapında 600'den fazla hemşire virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 600'den fazla hemşire virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Son Dakika | Dünya çapında 600'den fazla hemşire virüs nedeniyle hayatını kaybetti
03.06.2020 23:58 | Son Güncelleme: 03.06.2020 23:58

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 600'den fazla hemşire virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 6.4 milyondan fazla kişide virüs tespit edildi. Açıklamada, dünyada bazı ülkelerin salgınla ilgili vaka ve ölümlerin gizlediğine dair şüphelerin olduğu ve gerçek sayıların daha yüksek olduğuna inanıldığı belirtildi. Covid-19 salgından en çok etkilenen ülke konumunda olan ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108 bin 567'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 1 milyon 890 bin 169'a ulaştı.

Dünya çapında 600'den fazla hemşire virüs nedeniyle öldü

Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin yaptığı açıklamada, dünya çapında 600'den fazla hemşirenin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Dünya çapında 230 binden fazla sağlık çalışanının salgının başlangıcından bu yana yeni ile sözleşme imzalayarak sağlık sitemine katıldığı aktarıldı. Vaka sayısının ortalama yüzde 7'sini sağlık çalışanlarının oluşturduğu ifade edildi.

Dünyada 20 milyon üye ile 130'dan fazla ulusal hemşirelik derneklerini temsil eden Uluslararası Hemşireler Konseyi raporun derneklerden gelen verilere, resmi rakamlara ve sınırlı sayıda ülkeden medya raporlarına dayandığını belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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