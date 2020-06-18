Son dakika dünya: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 542'ye yükseldi
Son dakika gelişmesine göre Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 184 kişi yaşamını yitirdi.
18.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:05
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 184 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 3 bin 542'ye çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 184 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 3 bin 542'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 1880 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA