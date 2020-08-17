Son dakika dünya: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 14 bin 365'e yükseldi
Son dakika dünya haberi: Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 498 kişi yaşamını yitirdi.
17.08.2020 09:42 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:23
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 498 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 14 bin 365'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 498 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 14 bin 365'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 9 bin 186 kişinin de iyileştiği açıklandı.
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Kaynak: DHA