Son dakika dünya: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 13 bin 722'ye yükseldi Son dakika dünya haberine göre Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 471 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 471 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 13 bin 722'ye çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 471 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 13 bin 722'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 8 bin 154 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA