Son dakika dünya: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 13 bin 722'ye yükseldi
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Son dakika dünya: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 13 bin 722'ye yükseldi

Son dakika dünya haberine göre Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 471 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika dünya: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 13 bin 722'ye yükseldi
12.08.2020 09:48 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:33

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 471 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 13 bin 722'ye çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 471 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 13 bin 722'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 8 bin 154 kişinin de iyileştiği açıklandı.


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Kaynak: DHA

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