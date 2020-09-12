Son dakika dünya: Bangladeş'te son 24 saatte 1282 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika dünya: Bangladeş'te son 24 saatte 1282 yeni koronavirüs vakası

Son dakika habere göre Bangladeş'te son 24 saatte 1282 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika dünya: Bangladeş'te son 24 saatte 1282 yeni koronavirüs vakası
12.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:37

Bangladeş'te son 24 saatte 1282 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 336 bin 44'e ulaştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 1282 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 336 bin 44'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 artarak toplamda 4 bin 702'ye çıktı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mesut Barzani Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ferhat Göçer Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla Eylül İzmir Kuyumcu Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika dünya: Bangladeş'te son 24 saatte 1282 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 14:40:34. #1.14#
title