Son dakika dünya: Bangladeş'te son 24 saatte 1282 yeni koronavirüs vakası Son dakika habere göre Bangladeş'te son 24 saatte 1282 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 1282 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 336 bin 44'e ulaştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 1282 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 336 bin 44'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 artarak toplamda 4 bin 702'ye çıktı.

Kaynak: DHA