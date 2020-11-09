Son dakika dünya: Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ateşkesi ihlal etti

Son dakika gelişmesine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırdaki Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırdaki Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ermenistan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan ordusunun Ermenistan- Azerbaycan devlet sınırında bulunan birliklerinin mevzilerine havan ve hafif silahlarla ateş açtı. Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde bulunan askeri birliklerimizin mevzilerine, Ermenistan'ın Berd ve Çemberek bölgelerinden aralıklı olarak ateş edildi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı