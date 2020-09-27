Son dakika dünya: Azerbaycan savaş hali ilan etti
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Son dakika dünya: Azerbaycan savaş hali ilan etti

27.09.2020 18:48 | Son Güncelleme: 27.09.2020 18:52
Son dakika dünya: Azerbaycan savaş hali ilan etti

Son dakika haberleri... Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde "savaş hali" ilan edilmesi kararı aldı.

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde "savaş hali" ilan edilmesi kararı aldı.

Azerbaycan Milli Meclisi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde "savaş hali" ilan edilmesi yönündeki kararını onayladı. Olağanüstü toplantıda kabul edilen karar gereği "savaş hali" devam ettiği sürece Azerbaycan vatandaşlarının ve ülkedeki yabancıların anayasal hak ve özgürlükleri ile mülkiyet hakları kısmen ve geçici olarak kısıtlanacak. "Savaş hali" ile bazı bölgelerde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi de öngörülüyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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