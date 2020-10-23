Son dakika dünya: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Son dakika dünya: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

23.10.2020 08:15 | Son Güncelleme: 23.10.2020 08:19
Son dakika dünya: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Son dakika dünya haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 142 bin 744'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 142 bin 744'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 117 bin 336'ya yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 761 bin 312'ye çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 550 BİN 757

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 31 bin 650'ye yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 550 bin 757'ye çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 442 bin 164 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 465 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 394 BİN 827

Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 394 bin 827'ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 747 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 377 BİN 541

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 12 bin 959 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 377 bin 541 kişinin enfekte olduğu açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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