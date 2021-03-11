Son dakika dünya: ABD'de ölüm oranı koronavirüs nedeniyle yıllık yüzde 15 arttı
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Son dakika dünya: ABD'de ölüm oranı koronavirüs nedeniyle yıllık yüzde 15 arttı

11.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:55
Son dakika dünya: ABD'de ölüm oranı koronavirüs nedeniyle yıllık yüzde 15 arttı

Son dakika haberler: ABD'de koroavirüs (Covid-19) nedeniyle ülke genelinde ölümlerin önceki yıla göre yüzde 15 arttığı belirtilirken, uzmanlar 2021 yılında ortalama yaşam süresinde üç yıl civarında düşüşeceğini açıkladı.

ABD'de koroavirüs (Covid-19) nedeniyle ülke genelinde ölümlerin önceki yıla göre yüzde 15 arttığı belirtilirken, uzmanlar 2021 yılında ortalama yaşam süresinde üç yıl civarında düşüşeceğini açıkladı.

ABD'de koronavirüsün etkisiyle ölüm oranlarında I.Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük artış kaydedildi. Geçtiğimiz yıl toplam yıllık ölü sayısı ilk kez üç milyonu geçti. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne  (CDC) göre, ülkede ölüm oranının koronavirüs nedeniyle önceki yıla göre yüzde 15 artış gösterdiği belirtildi. Yapılan açıklamada yetkililer, ölüm nedeni olarak kalp hastalığı ve kanserin ardından koronavirüsün üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

"ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 3 YIL DÜŞECEK"

Ülkede ölüm oranı, kalp hastalıkları ve kanserden dolayı ölümler azaldığı için 2019 yılında düşüş göstermiş, ortalama yaşam süresinde altı haftalık bir artış olmuştu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) Robert Anderson,2021 yılında ortalama yaşam süresinde üç yıl civarında düşüşeceğini açıkladı.

ÜLKE TARİHİNDEKİ EN 'ÖLÜMCÜL' YIL

Raporda, ABD tarihinde en fazla ölümün koronavirüs nedeniyle 2020'de yaşandığı ifade edildi. Ülke genelinde pandemi başladığı günden bu yana 24 saatte 1799 artarak 542 bin 191 kişiye ulaştı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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