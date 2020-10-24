Son dakika dünya: ABD'de kritik koronavirüs uyarısı: Şubat ayında ölü sayısı 500 bini bulabilir
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Son dakika dünya: ABD'de kritik koronavirüs uyarısı: Şubat ayında ölü sayısı 500 bini bulabilir

24.10.2020 09:49 | Son Güncelleme: 24.10.2020 09:54
Son dakika dünya: ABD'de kritik koronavirüs uyarısı: Şubat ayında ölü sayısı 500 bini bulabilir

Son dakika haberler: ABD'de koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin Şubat ayında 500 bine çıkabileceği belirtildi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin Şubat ayında 500 bine çıkabileceği belirtildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 149 bin 367'ye, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 42 milyon 497 bin 381'e yükseldi. Alınan tüm önlemlere rağmen dünyanın çeşitli ülkelerinde vaka sayısı artıyor. ABD'de uzmanlar, koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin Şubat ayında 500 bine çıkabileceğini açıkladı.

ŞUBAT AYI İÇİN KRİTİK UYARI

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü ABD'de koronavirüs ölümlerinin tüm Amerikalılar maske takmadığı sürece Şubat ayında 500 bine çıkabileceğini öngördü. Vaka sayısı 8 milyon 746 bin 953'e yükselen ABD'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 229 bin 284'e yükseldi. Ülkede ölümlerin kırsal bölgelerde merkez bölgelere göre daha fazla artış göstermeye başladığı da belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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