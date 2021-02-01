Son dakika dünya: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 452 bin 294'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 452 bin 294'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 452 bin 294 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 26 milyon 769 bin 174 kişiye ulaştı. Ülkede, 16 milyon 404 bin 676 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 912 bin 204 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı