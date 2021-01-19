Son dakika dünya: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 408 bin 628'e yükseldi
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Son dakika dünya: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 408 bin 628'e yükseldi

19.01.2021 17:28 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:32
Son dakika dünya: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 408 bin 628'e yükseldi

Son dakika haberi: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 408 bin 628'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 408 bin 628'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 408 bin 628 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 24 milyon 628 bin 584 kişiye ulaştı. Ülkede, 14 milyon 554 bin 179 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 665 bin 777 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi. 

NEW YORK VALİSİ SEYAHAT YASAĞI İSTEDİ

Öte yandan, New York Valisi Andrew Cuomo, Covid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğü ülkelere seyahat kısıtlamaları getirilmesini istedi. Cuomo, bu ülkelere örnek olarak İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'yı gösterdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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