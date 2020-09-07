Son dakika dünya: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 193 bin 266'ya yükseldi
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Son dakika dünya: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 193 bin 266'ya yükseldi

Bir son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 193 bin 266'ya yükseldi.

Son dakika dünya: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 193 bin 266'ya yükseldi
07.09.2020 17:38 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:42

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 193 bin 266'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 193 bin 266 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 464 bin 53 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 726 bin 119 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


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Kaynak: DHA

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