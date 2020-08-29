Son dakika dünya: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 185 bin 986'ya yükseldi Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 bin 986'ya yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 bin 986'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 185 bin 986 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 97 bin 763 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 376 bin 569 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA