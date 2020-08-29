Son dakika dünya: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 185 bin 986'ya yükseldi
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Son dakika dünya: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 185 bin 986'ya yükseldi

Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 bin 986'ya yükseldi.

Son dakika dünya: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 185 bin 986'ya yükseldi
29.08.2020 16:56 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:56

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 bin 986'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 185 bin 986 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 97 bin 763 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 376 bin 569 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


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Kaynak: DHA

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