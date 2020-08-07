Son dakika dünya: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 162 bin 854'e yükseldi Son dakika habere göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162 bin 854'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162 bin 854'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 162 bin 854 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 5 milyon 35 bin 835 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 557 bin 914 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA