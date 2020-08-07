Son dakika dünya: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 162 bin 854'e yükseldi
Son dakika habere göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162 bin 854'e yükseldi.
07.08.2020 17:00 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:24
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162 bin 854'e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 162 bin 854 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 5 milyon 35 bin 835 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 557 bin 914 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
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Kaynak: DHA