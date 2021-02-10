Son dakika dünya: ABD'de Donald Trump'ın azil davasında ikinci gün
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika dünya: ABD'de Donald Trump'ın azil davasında ikinci gün

10.02.2021 20:24 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:28
Son dakika dünya: ABD'de Donald Trump'ın azil davasında ikinci gün

Edinilen son dakika haberine göre ABD eski Başkanı Donald Trump'ın azil davası Senato'da görülmeye devam ediyor.

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın azil davası Senato'da görülmeye devam ediyor. ABD medyası, Donald Trump'ın savunma avukatlarından memnun olmadığını duyurdu.

ABD'de 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre Binasına saldırısının ardından Temsilciler Meclisi, Trump için tekrar azil soruşturması başlattı. Temsilciler Meclisi'nde 'isyana teşvikten' suçlanan Donald Trump'ın azil davası, Senator'da görülmeye devam ediyor. Azil davasının ikinci gününde savcılık ve savunma makamının, iddialarını senatörlere iletmek için 16 saate kadar süresi olduğu ifade edildi. ABD Senatosu, daha önce 56'ya 44 oyla davanın anayasal olduğunu onaylamıştı.

BİDEN AZİL DAVASINA MESAFELİ

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, selefi eski Başkan Donald Trump'ın Senato'daki azil davası devam ederken koronavirüs salgınının yol açtığı sorunların çözümüne odaklanacağını ifade etti. Oval Ofis'te davayı izleyip-izlemediğini soran gazetecilere "Hayır, izlemiyorum" şeklinde cevap veren Biden, "Hızla ve kararlılıkla harekete geçmezsek çok daha fazlasını kaybedebiliriz. Çok sayıda çocuk gece yatağa aç giriyor.450 bin insanımızı kaybettik. Çok sayıda aile yeterli beslenemiyor. Başları dertte. Benim işim bu. Senato'nun da kendi işi var, bu işe başlamak üzereler ve iyi bir iş yapacaklarından da eminim" dedi. Başkan Biden, Trump'ın azil davasına ilişkin daha fazla açıklamada bulunmayacağını kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş
Magazin Hadise Barış Manço Burcu Biricik Bülent Serttaş
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika dünya: ABD'de Donald Trump'ın azil davasında ikinci gün - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 20:36:18. #1.15#
title