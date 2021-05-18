Son dakika! Dumanların arasında kalan engelli kadını itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika! Dumanların arasında kalan engelli kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika! Dumanların arasında kalan engelli kadını itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Bartın'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumanların arasında kalan engelli kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Bartın'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumanların arasında kalan engelli kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın Kemerköprü mahallesi 247'nci sokakta meydana geldi. Bir apartmanın 4'üncü katında başlayan yangında daire sakini engelli kadın dumanların arasında kaldı. Çevrede oturan vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Dumanların arasında mahsur kalan engelli kadın kısa sürede olay yerine ulaşan Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kurtarıldı. Müdahale edilen yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Engelli kadının kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN

Son dakika! Dumanların arasında kalan engelli kadını itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika! Dumanların arasında kalan engelli kadını itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika! Dumanların arasında kalan engelli kadını itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika! Dumanların arasında kalan engelli kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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