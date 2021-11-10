Son dakika: Dumandan etkilenerek bayılan kadını itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Dumandan etkilenerek bayılan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Dumandan etkilenerek bayılan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberler... Kütahya'da 2 katlı binada çıkan yangında yoğun dumandan etkilenerek baygınlık geçiren kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da 2 katlı binada çıkan yangında yoğun dumandan etkilenerek baygınlık geçiren kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Börekçiler Mahallesi Gediz Caddesi üzerindeki 2 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında bina içinde bir kişinin olduğu değerlendirilerek girdiği evde yoğun duman etkilenerek baygınlık geçiren H.S.'ye ulaştı ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.S. ambulansa ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Geri dönüşüm fabrikasında yangın

 Kocaeli'deki kazada servis minibüsünün sürücüsü araçtan çıkarıldı

Kocaeli'deki kazada servis minibüsünün sürücüsü araçtan çıkarıldı

 Babasıyla tartıştı; oturdukları evi yakıp kayıplara karıştı

Babasıyla tartıştı; oturdukları evi yakıp kayıplara karıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title