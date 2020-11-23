Son Dakika | Dumandan etkilenen kedilere kalp masajı ve oksijen desteğiyle müdahale ettiler
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Son Dakika | Dumandan etkilenen kedilere kalp masajı ve oksijen desteğiyle müdahale ettiler

23.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 23.11.2020 13:33
Son Dakika | Dumandan etkilenen kedilere kalp masajı ve oksijen desteğiyle müdahale ettiler

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki yangında, bir evde mahsur kalarak dumandan etkilenen "Garson" ve "Benek" isimli kediler, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu hayata döndürüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki yangında, bir evde mahsur kalarak dumandan etkilenen "Garson" ve "Benek" isimli kediler, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu hayata döndürüldü.

75. Yıl Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki H.E'ye ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Alevlerin artması nedeniyle 4 kişilik aile "Garson" ve "Benek" isimli kedilerini alamadan dışarıya çıktı.

Bölgeye itfaiyenin ulaşmasının ardından S.E. ve S.E. isimli kız kardeşler, kedilerinin evde mahsur kaldığını söyleyerek ekiplerden yardım istedi. Bunun üzerine daireye giren itfaiye erleri, baygın haldeki hayvanları kurtardı.

Sokak üzerindeki çimlerin üzerine yatırılan kedilere 112 Acil Servis ekipleri kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri, kalpleri yeniden atmaya başlayan hayvanlara uzun süre oksijen verdi.

Bu sırada ekiplerin çalışmasını endişeyle izleyen iki kardeş gözyaşı döktü.

Hayvanların hareketlenmeye başlaması üzerine Garson ve Benek'i kucaklarına alan kız kardeşler, bir vatandaşın otomobiliyle kedileri veteriner hekime götürdü.

Söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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