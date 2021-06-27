Son Dakika: Düğünlerde yemek ikramı serbest mi? Düğünler ve nikahlar için kişi sayısı kalktı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Düğünlerde yemek ikramı serbest mi? Düğünler ve nikahlar için kişi sayısı kalktı mı?

Son Dakika: Düğünlerde yemek ikramı serbest mi? Düğünler ve nikahlar için kişi sayısı kalktı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son Dakika: 1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı. Merakla beklenen genelgede bir çok yasak kalktı. Bunlardan biri de düğünlerde yaşanan kısıtlamalardır. Bu noktada, nikahlar ve düğünlerde kişi sayısı sınırı kalktı mı? ve yemek ikramı yapılacak mı? konusuyla ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Peki, Son Dakika: Düğünlerde yemek ikramı serbest mi? Düğünler ve nikahlar için kişi sayısı kalktı mı? Düğünlerde kişi sınırı serbest mi?

Son Dakika: Nikahlar, nişanlar ve düğünler nasıl yapılacak konusu, İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesinin ardından merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz itibarı ile geçerli olacak genelgeyi yayınlandı. Genelgede, düğünler, nişanlar ve nikahlar ile ilgili maddeler de yer aldı. Nikahlar ve düğünlerde kişi sınırı kalktı mı, yemek dağıtımı olacak mı? Son Dakika: Düğünlerde yemek ikramı serbest mi? Düğünler ve nikahlar için kişi sayısı kalktı mı? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: DÜĞÜNLERDE YEMEK İKRAMI SERBEST Mİ?

3.2- Nikah ve Düğün merasimlerinde;

- Yiyecek/içecek ikramı yapılabilecektir.

- Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.

- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan "düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır" hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir.

- Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 m² yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecektir.

- Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek olup, belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacaktır.

- Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.

Son Dakika: Düğünlerde yemek ikramı serbest mi? Düğünler ve nikahlar için kişi sayısı kalktı mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Bergüzar Korel Yiğit Marcus Aral
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Merih Demiral Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Düğünlerde yemek ikramı serbest mi? Düğünler ve nikahlar için kişi sayısı kalktı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 21:07:40. #1.15#

title