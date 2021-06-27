Son Dakika: Düğünlerde yemek ikramı serbest mi? Düğünler ve nikahlar için kişi sayısı kalktı mı?

Son Dakika: 1 Temmuz İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı. Merakla beklenen genelgede bir çok yasak kalktı. Bunlardan biri de düğünlerde yaşanan kısıtlamalardır. Bu noktada, nikahlar ve düğünlerde kişi sayısı sınırı kalktı mı? ve yemek ikramı yapılacak mı? konusuyla ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Peki, Son Dakika: Düğünlerde yemek ikramı serbest mi? Düğünler ve nikahlar için kişi sayısı kalktı mı? Düğünlerde kişi sınırı serbest mi?

Son Dakika: Nikahlar, nişanlar ve düğünler nasıl yapılacak konusu, İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesinin ardından merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz itibarı ile geçerli olacak genelgeyi yayınlandı. Genelgede, düğünler, nişanlar ve nikahlar ile ilgili maddeler de yer aldı. Nikahlar ve düğünlerde kişi sınırı kalktı mı, yemek dağıtımı olacak mı? Son Dakika: Düğünlerde yemek ikramı serbest mi? Düğünler ve nikahlar için kişi sayısı kalktı mı? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: DÜĞÜNLERDE YEMEK İKRAMI SERBEST Mİ?

3.2- Nikah ve Düğün merasimlerinde;

- Yiyecek/içecek ikramı yapılabilecektir.

- Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.

- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan "düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır" hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir.

- Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 m² yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecektir.

- Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek olup, belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacaktır.

- Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.