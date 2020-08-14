Son Dakika: Düğünlerde havaya ateş eden magandalar yakalandı Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da, yapılan düğün törenlerinde havaya rast gele ateş açan magandalar yakalandı.

Adıyaman'da, yapılan düğün törenlerinde havaya rast gele ateş açan magandalar yakalandı. Edinilen bilgilere göre, düğün törenlerinde havaya ateş eden G.Y., Y.B., E.K., isimli kişiler Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan 3 kişide 2 adet kuru sıkı tabanca ve 26 adet fişek, 1 adet av tüfeği ile 5 adet fişek ele geçirildi. Silah ve fişeklere el konulurken 3 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İHA