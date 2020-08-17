Son Dakika: Düğüne katılan 11 kişide koronavirüs çıktı, mahalle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Düğüne katılan 11 kişide koronavirüs çıktı, mahalle karantinaya alındı

Gelen son dakika haberlerine göre BİLECİK'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi'nde yapılan bir düğüne katılan, düğün sahiplerinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Son Dakika: Düğüne katılan 11 kişide koronavirüs çıktı, mahalle karantinaya alındı
17.08.2020 22:56 | Son Güncelleme: 17.08.2020 23:41

BİLECİK'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi'nde yapılan bir düğüne katılan, düğün sahiplerinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca İçköy Mahallesi karantinaya alındı.

İçköy Mahallesi'nde yaşayan bir aile, çocuklarının nişan törenini yapmak için İstanbul'a gitti. Aile, daha sonra İçköy'e dönüp, düğün yaptı. Düğüne katılan, düğün sahiplerinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İçköy Mahallesi karantinaya alındı.

Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz İçköy Mahallesinde COVID-19 pozitif vakanın olması, vakanın İstanbul'da katıldığı düğünde temasının olması. İçköy Mahallesi'nde yapılan düğünün ev sahibi olması, düğüne katılımın çok fazla olması ve vakanın temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile COVİD-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 17 Ağustos  2020 tarihi saat 20.00'dan itibaren 31 Ağustos 2020 tarihi dahil saat 20.00'a kadar giriş- çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına, belirtilen tarihlerdeki 14 günlük karantina süresince İçköy Mahallesi'nde yapılacak olan düğün, nişan, sünnet gibi tüm organizasyonların iptal edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir."


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi Ekonomi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Magazin
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı 3. Sayfa
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Ekonomi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi...
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi
Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'la anlaştı
Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'la anlaştı
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Shakhtar Donetsk'i 5-0 yenen Inter, finale çıktı
Son Dakika: Shakhtar Donetsk'i 5-0 yenen Inter, finale çıktı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin Aylin Nazlıaka
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Yeşim Salkım İbrahim Büyükak
Spor Ali Koç Can Bartu Süleyman Seba Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Bursa Deprem Ağustos
Şu an buradasınız: Son Dakika: Düğüne katılan 11 kişide koronavirüs çıktı, mahalle karantinaya alındı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 00:05:52. #1.14#
title