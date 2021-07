Son dakika... Düğün yolunda kaza: 2 ölü, 2 yaralı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde düğüne gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, yoldan çıkıp kayalığa çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Koçarlı ilçesi Satılar yol ayrımı girişinde meydana geldi. Taşköy Mahallesi'nden Birci Mahallesi'ne bir yakınının düğününe gitmek için yola çıkanların içinde bulunduğu Salih Has (69) yönetimindeki 09 FN 355 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, kayalığa çarptı. Kazada sürücü Salih Has ile yanındaki Muzaffer Aktürk (83) öldü, Mevlüt Has (90) ile Selahattin Has (82) ise yaralandı. Durumu ağır olan 2 yaralı, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ölenlerin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan