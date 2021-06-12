Son dakika... Düğün sonrası atılan havai fişek yangına neden oldu

Gelen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da gelin ve damadın düğün salonundan çıkışı sırasında davetliler tarafından atlan havai fişek, yangına neden oldu.

DİYARBAKIR'da gelin ve damadın düğün salonundan çıkışı sırasında davetliler tarafından atlan havai fişek, yangına neden oldu. Salonun yan tarafındaki otlarla kaplı arazide çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda dün akşam saatlerinde yapılan bir düğünde, gelin ve damadın çıkışı sırasında davetliler havai fişek attı. Atılan havai fişekler, salonun yan tarafındaki kuru otlarla kaplı araziye düştü, yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek