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Son dakika: Düğün salonu önünde kavga... Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Düğün salonu önünde kavga... Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı Mersin'in Tarsus ilçesinde düğün salonu önünde taraflar kavga etti.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Düğün salonu önünde kavga... Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde düğün salonu önünde taraflar kavga etti. Kalabalığı polis biber gazı sıkarak dağıtabildi.

Olay, gece saatlerinde ilçedeki bir düğün salonu önünde meydana geldi. Düğünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine polise bilgi verildi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerine mukavemet gösteren kalabalık, takviye gelen ekiplerce bastırıldı. Kavgaya ve mukavemete karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Düğün de, yaşanan kavga nedeniyle sonlandırılarak yarıda kesildi.

Tarafların birbirilerinde şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Son dakika: Düğün salonu önünde kavga... Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı

Son dakika: Düğün salonu önünde kavga... Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı

Son dakika: Düğün salonu önünde kavga... Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - Son Dakika Haberleri
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