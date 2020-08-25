Son Dakika | Düğün magandalarına operasyon 3 gözaltı Son dakika haberlerine göre Düğün magandalarına operasyon 3 gözaltıAKSARAY'da jandarma ekipleri sünnet düğününde silahlarla havaya ateş açan 3 kişiyi gözaltına alırken, 1 kalaşnikof tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile 966 fişek ve mermiye de el konuldu.

Düğün magandalarına operasyon 3 gözaltı

AKSARAY'da jandarma ekipleri sünnet düğününde silahlarla havaya ateş açan 3 kişiyi gözaltına alırken, 1 kalaşnikof tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile 966 fişek ve mermiye de el konuldu. Silahla ateş etme anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Topakkaya beldesindeki müstakil evin bahçesinde yapılan sünnet düğününde uzun namlusu silahla havaya ateş açıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine verilen adrese giden jandarma, havaya ateş açan 3 kişiye gözaltına aldı. 1 kalaşnikof tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile 966 fişek ve mermiye de el konuldu. Silahla ateş etme anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA