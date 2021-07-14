Son dakika: Düğün magandalarına jandarma baskını

Son dakika haberine göre Kilis'in Musabeyli ilçesinde düğünde havaya ateş açan 3 kişi jandarma baskınıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde düğünde havaya ateş açan 3 kişi jandarma baskınıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Musabeyli ilçesi şehir merkezinde bulunan düğün alanında masa kurup alkol alıp havaya ateş ederek, sosyal medyada yayınlayan 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alkol alıp havaya ateş açan ve sosyal medyadan yayınlayan M.A.K., H.S. ve M.G. görüntü kayıtları izlenerek yakalandı. 3 tabanca ile 1 av tüfeğine el konulurken, 3 kişi çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, düğünlerde silah atılmasının engellenmesi için JASAT ile jandarma güçlerine talimat verildiğini, bu nedenle bütün düğünlerin kontrol altına alındığını bildirdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı