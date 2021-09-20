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Son dakika 3. sayfa: Düğün konvoyundan atılan meşale yangın çıkarttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... - Düğün konvoyundan atılan meşale yangın çıkarttı Vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti Yangın büyümeden söndürüldü Düzce'de düğün konvoyundan atılan meşale, fındıklık alanında yangın çıkarttı.

- Düğün konvoyundan atılan meşale yangın çıkarttı

Vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti

Yangın büyümeden söndürüldü

DÜZCE - Düzce'de düğün konvoyundan atılan meşale, fındıklık alanında yangın çıkarttı. Yoldan geçen vatandaşlar yangın tüpleri ile yangını söndürürken, itfaiye ekipleri alanda soğutma çalışması yaptı.

Olay Nezih Tütüncüoğlu bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre düğün konvoyunda meşale yakanlar meşaleleri yol kenarında bulunan fındıklık alan üzerine attı. Konvoy bölgeden ayrılmasından dakikalar sonra meşale fındıklık alanında yangın çıkarttı. Olayı gören başka vatandaşlar durumu hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirirken, araçlarında bulundurdukları yangın tüpleri ile yangına müdahale de bulundu.

Yangının büyümemesi için uğraş veren vatandaşlar kısa sürede yangını söndürürken, itfaiye ekipleri de bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Son dakika 3. sayfa: Düğün konvoyundan atılan meşale yangın çıkarttı

Son dakika 3. sayfa: Düğün konvoyundan atılan meşale yangın çıkarttı

Son dakika 3. sayfa: Düğün konvoyundan atılan meşale yangın çıkarttı
İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Son Dakika Haberleri
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