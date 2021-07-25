Son dakika haberleri: DÜĞÜN KONVOYUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 8 YARALI
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Son dakika haberleri: DÜĞÜN KONVOYUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 8 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre MUŞ'un Varto ilçesinde, düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

MUŞ'un Varto ilçesinde, düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Varto ilçesi Çallı dereköyü mevkiinde meydana geldi. Bingöl'ün Karlıova ilçesinden gelen ve Özkonak köyü istikametine gitmekte olan düğün konvoyunun önündeki bir aracın ani fren yapması sonucu arkadan gelen dört araç zincirleme kazaya neden oldu. Kazada yaralanan Gülseren Kıraç (43), Rojin Kılıç (19), Zülfinaz Kıraç (71), Abdullah Kıraç (58), Kenan Karabağ (26), Sinan Karabağ (21), Abdulkerim Ataç (56) ve Şahin Ataç (54), Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kısa süreliğine yol trafiğe tek yönlü kapatılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri: DÜĞÜN KONVOYUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 8 YARALI
Son dakika haberleri: DÜĞÜN KONVOYUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 8 YARALI
Son dakika haberleri: DÜĞÜN KONVOYUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 8 YARALI
Son dakika haberleri: DÜĞÜN KONVOYUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 8 YARALI
Son dakika haberleri: DÜĞÜN KONVOYUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 8 YARALI
Son dakika haberleri: DÜĞÜN KONVOYUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 8 YARALI
Son dakika haberleri: DÜĞÜN KONVOYUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 8 YARALI
Son dakika haberleri: DÜĞÜN KONVOYUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 8 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

OĞLUNUN CENAZESİNİ GÖRÜNCE, GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ
OĞLUNUN CENAZESİNİ GÖRÜNCE, GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ
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Son dakika haberleri: DÜĞÜN KONVOYUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 8 YARALI - Haberler
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