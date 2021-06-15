Son Dakika | DÜĞÜN FOTOĞRAFLARININ YENİ ADRESİ TUZ GÖLÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | DÜĞÜN FOTOĞRAFLARININ YENİ ADRESİ TUZ GÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, özellikle gün batımında doğal fotoğraf stüdyosu haline dönüyor.

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, özellikle gün batımında doğal fotoğraf stüdyosu haline dönüyor. Son zamanlarda yeni evli çiftler düğün fotoğrafları için Tuz Gölü'nü tercih ediyor. Göl, eşsiz renkleri ve manzarasıyla çiftlerin mutluluklarını ölümsüzleştirdiği yer haline geldi.

Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Evliliğe ilk adımı atan nişanlılar, gelin ve damatlar, gün batımı eşliğinde hayatlarının en güzel anını ölümsüzleştiriyor. Gölün Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi sınırlarındaki bölümü ise yerli ve yabancı turistlere ziyaret akınına uğruyor. Ziyaretçiler gölün sığ olması nedeniyle çıplak ayakla suyun içinde gezme olanağı buluyor.

Ankara'dan nişanlısıyla birlikte fotoğraf ve video çekimi için gelen Oğuzhan Koca, 'Benim zaten memleketim ama bu zamana kadar gelmediğime çok pişman oldum. Mavi ve beyaz tonları ile çok güzel bir video ve fotoğraf albümümüz oldu. Doğal ve büyüleyici bir yer. Düğün öncesi burada güzel bir gün geçirdikö dedi. Nişanlısı Ceren Kılıç ise, 'Çekim için buraya geldik ve çok eğlenceli, keyifli bir vakit geçirdik. Burada fotoğraf çektirmek için çok iyi bir seçim yapmışız. Doğal bir plato gibi burası. Unutulmaz vidolar ve fotoğraflar çekerek bu anı ölümsüzleştirdik. Gelin damatların son yıllarda Tuz gölü doğal çekim alanı haline geldi diye konuştu.

Son Dakika | DÜĞÜN FOTOĞRAFLARININ YENİ ADRESİ TUZ GÖLÜ
Son Dakika | DÜĞÜN FOTOĞRAFLARININ YENİ ADRESİ TUZ GÖLÜ
Son Dakika | DÜĞÜN FOTOĞRAFLARININ YENİ ADRESİ TUZ GÖLÜ
Son Dakika | DÜĞÜN FOTOĞRAFLARININ YENİ ADRESİ TUZ GÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye'nin Pakistan için ürettiği 4. MİLGEM korvetinin sac kesimi gerçekleştirildi
Türkiye'nin Pakistan için ürettiği 4. MİLGEM korvetinin sac kesimi gerçekleştirildi
MİT, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
MİT, DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tan Taşçı Şeyma Subaşı Özge Özpirinçci Kerimcan Durmaz
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Roberto Mancini Servet Yardımcı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | DÜĞÜN FOTOĞRAFLARININ YENİ ADRESİ TUZ GÖLÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 12:47:07. #1.15#

title