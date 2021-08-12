Son dakika... Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 yaralı
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Son dakika... Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 yaralı

Son dakika... Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaman Mahallesi istikametine seyir halinde olan Ayşe S. idaresindeki 54 BS 519 plakalı Toyota marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Selim D. idaresindeki 54 D 8590 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında Ayşe S. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 çocuk ve 1 kadın yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Son dakika... Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 yaralı
Son dakika... Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 yaralı
Son dakika... Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 yaralı
Son dakika... Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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