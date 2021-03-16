Son dakika: DÜ Tıp Fakültesinde "14 Mart Tıp Bayramı Kutlama Töreni" düzenledi
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Son dakika: DÜ Tıp Fakültesinde "14 Mart Tıp Bayramı Kutlama Töreni" düzenledi

16.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:01
Son dakika: DÜ Tıp Fakültesinde

Son dakika haberleri... Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastane personeli ve sağlık çalışanlarının katılımıyla kutlama programı yapıldığı bildirildi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastane personeli ve sağlık çalışanlarının katılımıyla kutlama programı yapıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Tıp Fakültesi öğrencisi Gökhan Daş, "Sarı Gelin" türküsünü seslendirdi.

Türkü sonunda Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Daş'a saz hediye etti.

DÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Türk Müziği Bölümü tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Programda konuşan Rektör Çakar, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayarak, zor bir döneminden geçildiğini belirtti.

Güler yüz gösteren, iyi iletişim kuran hekimlerin, hastalarda iz bıraktığını aktaran Çakar, "Ben ayrım yapmaksızın sağlığa dokunan, sağlıkla hemhal olan, insana ve yaşama emek veren tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay da şunları kaydetti:

"14 Mart 1919'da vatanımızı işgal eden düşmana karşı, atalarımızın evlatları bir araya gelerek önemli bir başlangıç yaptılar. Bugün de aslında bir savaşın içerisindeyiz. Bu savaşta da meslektaşlarımızı kaybettik. Ben salgınla mücadele esnasında hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımı rahmet ve şükranla anıyorum."

Program illüzyonist Emre Utinal'ın gösterisiyle son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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