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Son Dakika: DTO aracılığı ile işletmelere yaklaşık 68 milyon TL'lik kredi kullandırıldı

Son dakika haberlerine göre Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, DTO'nun 2020 yılı ilk yarısında 29 milyon 725 bin TL Nefes Kredisi ile 37 milyon 437 bin TL'lik de Can Suyu Kredisi desteğine aracı olduğunu kaydetti.

Son Dakika: DTO aracılığı ile işletmelere yaklaşık 68 milyon TL'lik kredi kullandırıldı
10.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:04

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, DTO'nun 2020 yılı ilk yarısında 29 milyon 725 bin TL Nefes Kredisi ile 37 milyon 437 bin TL'lik de Can Suyu Kredisi desteğine aracı olduğunu kaydetti.

DTO'nun tüm kaynaklarını, son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da üyelerine açtıklarını söyleyen DTO Başkanı Erdoğan, ısrarlı takip sonunda, üyelerine bu yıl Can Suyu Küçük İşletme Kredisi'nden de yararlanmasını sağladıklarını ifade etti. Erdoğan, "29 milyon 725 bin TL Nefes Kredisi'nin yanı sıra Halkbank kanalıyla dağıtılan 37 milyon TL'yi aşan Can Suyu Küçük İşletme Kredisi ile birlikte, üyelerimizin şimdiye kadar 67 milyon liranın üzerinde bir kaynağa ulaşmasına aracı olduk. İşletmelerimizin yaralarını sarıyoruz. Taleplerle ilgili değerlendirme süreci devam ediyor. Süreç tamamlandığında, üyelerimize dağıttığımız tutar, bugünkünden çok daha fazla olacaktır" dedi.

İşletmelere dev destek

Erdoğan, üyelerini bu zor zamanda da yalnız bırakmadıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, bir taraftan gerek TOBB gerekse Ankara nezdinde gerçekleştirdikleri temasla üyelerinin beklentilerinden oluşan 75 konuda sorunları çözdüklerini aktardı. Başkan Erdoğan, "Önceki yıllarda 168 milyon TL dağıttığımız Nefes Kredisi'nde, bu yıl özel bir banka devreye girdi şu ana kadar 602 firmamız başvurdu ve 39 milyon 415 bin TL tutarında kredi isteğinde bulundu. Bunlardan 454'üne 29 milyon 725 bin TL'lik kredi kullandırıldı. 40 milyon 400 bin TL'lik limitin kalanı için ise, süreç devam etmektedir. Bir kamu bankasından Can Suyu Küçük İşletme Kredisi için ise Denizli'mizdeki 2 bin 103 işletmemizin 52 milyon 462 bin TL'lik başvurusundan bin 500'üne 37 milyon 437 bin TL kullandırılmıştır. 19 firmamızın başvurusuna karşılık gelen 475 bin TL'lik talep de, bankanın genel merkezi tarafından değerlendirilmektedir. Üyelerimizin pandemi sürecindeki sıkıntılarını aşmakta kullanabilecekleri, gerek Nefes Kredisi gerekse Can Suyu Küçük İşletme Kredisi olarak, şu ana kadar toplamda 67 milyon 162 bin TL'lik önemli bir desteğe aracı olduk. Süreç tamamlandığında, bu tutar çok daha fazla olacaktır" diye konuştu.

"Krediler ile birlikte finansman paketleri, iç piyasayı daha da canlandıracaktır"

Erdoğan, hükümet tarafından açıklanan yeni finansman paketlerinin de etkisiyle, salgın dolayısıyla iç piyasada açılan yaraların hızla sarılacağına inanıyor. Erdoğan, "İhracatta geçen ay itibariyle yakalanan ivmenin olumlu etkileri, önümüzdeki günlerde daha görünür hale gelecektir. Bunun yanı sıra iç piyasada da canlanmaya yol açacak nitelikte girişimler oldu; bu da güzel bir gelişme. Dört yeni finansman paketinin birden hayata geçirilmesinin, ticaret ve ekonomimize yansımasının tam anlamıyla nasıl olacağını, önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Ancak konut, otomotiv, mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya, seramik, kapı ve pencere sistemleri, ev tekstili ve çeyiz sektörü ile turizm işletmelerimizin, bu desteklerin sağlayacağı faydayla yeniden hayat bulacağını, Nefes Kredisi ve Can Suyu Küçük İşletme Kredisi ile de tüm sektörlerimizin yaralarını saracağımızı düşünüyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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