Son dakika: DSP Genel Başkanı Aksakal, Erdoğan'ı tebrik etti
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Son dakika: DSP Genel Başkanı Aksakal, Erdoğan'ı tebrik etti

24.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:58
Son dakika: DSP Genel Başkanı Aksakal, Erdoğan'ı tebrik etti

Gelen son dakika haberlerine göre Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı partisinin genel başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı partisinin genel başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

DSP'den yapılan yazılı açıklamada, Aksakal'ın, Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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