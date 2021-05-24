Son dakika... DSÖ: Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... DSÖ: Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Son dakika... DSÖ: Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

DSÖ'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 74'üncüsü İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle başladı.

Genel Direktör Ghebreyesus, burada yaptığı konuşmada, "Neredeyse 18 aydır, dünyanın her yerindeki sağlık çalışanları ve bakıcılar, yaşamla ölüm arasında bir yerde duruyorlar. Sayısız hayatı kurtardılar." dedi.

Dünya genelinde Kovid-19 ile mücadelede, pek çok sağlık çalışanına Kovid-19 bulaştığını aktaran Ghebreyesus, "Raporlamalar yetersiz olsa da en az 115 bin sağlık çalışanı ve bakıcının başkalarına hizmet sunarken en büyük bedeli ödediğini (öldüğünü) tahmin ediyoruz. Salgın şiddetini devam ettirdiği sürece çok daha fazlasını kaybedeceğiz." uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini vurgulayarak üreticilerin kişisel koruyucu ekipman tedarikini artırması gerektiğini vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü, küresel çapta pek çok sağlık çalışanının kişisel koruyucu ekipman, aşı ve hayat kurtaracak diğer araçlara erişim eksikliği nedeniyle kendilerini çaresiz ve korumasız hissettiğinin altını çizdi.

Sağlık çalışanlarının "kahramanca" işler yaptığını ama "süper kahramanlar" olmadıklarını dile getiren Ghebreyesus, "Onlar da bizim gibi insanlar. Terliyorlar, kızıyorlar, gülüyorlar, ağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, dünya genelinde Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarının onuruna ayağa kalkarak alkışladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Burcu Biricik Ceyda Düvenci
Spor Adem Büyük Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... DSÖ: Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 14:16:11. #1.13#

title