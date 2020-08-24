Son dakika... DSÖ'den "Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü" açıklaması
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Son dakika... DSÖ'den "Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü" açıklaması

Son dakika haberleri: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına 172 üye ülkenin dahil olduğunu belirterek, "Bir dizi aşı, şu anda klinik araştırmaların son aşamasında.

24.08.2020 16:02 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:08

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına 172 üye ülkenin dahil olduğunu belirterek, "Bir dizi aşı, şu anda klinik araştırmaların son aşamasında. Tünelin sonunda ışık göründü." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, ülkelerin, DSÖ öncülüğündeki COVAX aşı çalışmalarına finansal destek vermesi çağrısında bulundu.

COVAX'a yatırım yapmanın, salgını sona erdirmenin ve sürdürebilir bir ekonomik iyileşmenin sağlanmasının en hızlı yolu olduğunu belirten Ghebreyesus, bu konuda ülkelerden bağlayıcı taahhütler beklediğini söyledi.

Aşı çalışmalarına 172 üye ülkenin dahil olduğunu aktaran Ghebreyesus, bunlara ABD, Rusya ve Çin'in dahil olup olmadığına ise açıklık getirmedi.

DSÖ, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Meksika, Norveç, Fas, Suudi Arabistan, İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Belçika ve Avrupa Komisyonu'nun, COVAX aşı çalışmalarının da yer aldığı "ACT-Accelerator" programına dahil olduğunu açıklamıştı.

"9 ayrı aşı adayımız var"

Konuşmasında, Kovid-19 için ellerinde şu an 9 aşı adayının olduğu, güvenli ve etkili bir aşı için çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, "Hatta şimdi dört ayrı üretici ile görüşmeler devam ediyor." diye konuştu.

Ghebreyesus, COVAX aşı çalışmalarına katılan tüm ülkelerin aşıya eşit erişim sağlamaları adına aşı üreticileriyle birlikte çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Aşı milliyetçiliği, sadece virüse yardım eder. Dünya, ekonomik faaliyetlerin devamı için şimdiye kadar 12 trilyon dolar yatırım yaptı. COVAX'a yatırım yapmak, bu pandemiyi sona erdirmenin ve sürdürülebilir bir ekonomik iyileşme sağlamanın en hızlı yolu."

Ghebreyesus, COVAX sayesinde düşük, orta ve yüksek gelirli ülkelerin tamamının güvenli ve etkili bir aşıya aynı zamanda erişim sağlayacağının altını çizdi.

Aşılar son aşamada

"Bir dizi aşı, şu anda klinik araştırmaların son aşamasında." diyen Ghebreyesus, güvenli ve etkili birden fazla aşı adayının başarılı olmasını umduklarını vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, oluşturdukları mekanizmanın amacının, 2021'in sonuna kadar en az iki milyar doz güvenli ve etkili aşı sağlamak olduğuna işaret ederek, "Tünelin sonunda ışık göründü ve geçen hafta dediğim gibi, bunu birlikte yapabiliriz. Aşılar üzerinde araştırma ve geliştirmeye toplu olarak yatırım yaparken, şu anda bu virüsü kontrol altına almak için elimizdeki araçları da kullanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, cuma günü düzenlediği basın toplantısında da DSÖ üyesi tüm ülkelere, çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına katılım için mektup gönderdiğini ifade etmişti.

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Son dakika... DSÖ'den 'Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü' açıklaması

Kaynak: AA

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