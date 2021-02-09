Son dakika: DSÖ'den AstraZeneca koronavirüs aşısına destek
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Son dakika: DSÖ'den AstraZeneca koronavirüs aşısına destek

09.02.2021 08:55 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:10
Son dakika: DSÖ'den AstraZeneca koronavirüs aşısına destek

Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü dün, Güney Afrika'nın koronavirüs mutasyonuna karşı etkinliği konusundaki endişeler nedeniyle aşılama programını erteledikten sonra, AstraZeneca aşısının koronavirüs salgınına karşı küresel mücadelede hala hayati bir araç olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü dün, Güney Afrika'nın koronavirüs mutasyonuna karşı etkinliği konusundaki endişeler nedeniyle aşılama programını erteledikten sonra, AstraZeneca aşısının koronavirüs salgınına karşı küresel mücadelede hala hayati bir araç olduğunu vurguladı.

DSÖ aşı programı Covax ile birlikte Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu'nu (CEPI) yöneten Richard Hatchett, AstraZeneca aşısının mutasyon üzerindeki etkinliği konusunda "Bu aşıyı reddetmek için çok erken" dedi. DSÖ'nün koronavirüs salgını hakkında iki haftada bir düzenlenen düzenli basın toplantısında konuşan Hatchett, "Elimizdeki araçları olabildiğince etkili bir şekilde kullanmak kesinlikle çok önemli" dedi.

GÜNEY AFRİKA, AŞININ MUTASYON KARŞISINDA ETKİSİZ OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Diğer yandan Johannesburg'daki Witwatersrand Üniversitesi'nde yapılan bir denemede, aşının, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen mutasyonun neden olduğu hafif ila orta derecede Covid-19'a karşı yalnızca "minimum" koruma sağladığı sonucuna varıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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