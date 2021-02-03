Son dakika... DSİ, Niğde'ye 18 yılda 778 milyon liradan fazla yatırım yaptı

Son dakika haberler... Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, son 18 yılda Niğde'ye 2 içme suyu tesisi, 12 baraj, 3 gölet, suni besleme, 12 sulama tesisi, 33 taşkın koruma tesisi inşa ederek, 778 milyon liradan fazla yatırım yaptığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, son 18 yılda Niğde'ye 2 içme suyu tesisi, 12 baraj, 3 gölet, suni besleme, 12 sulama tesisi, 33 taşkın koruma tesisi inşa ederek, 778 milyon liradan fazla yatırım yaptığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün inşa ettiği baraj ve göletlerle suyu depolayarak içme ve kullanma suyu olarak insanlara, sulama suyu olarak tarım arazilerine ulaştırmaya devam ettiğini belirtti.

DSİ'nin ülkenin su varlığına sahip çıkarken mevcut su potansiyelinden en yüksek faydayı sağlamayı hedeflediğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"DSİ son 18 yılda Niğde iline 2 içme suyu tesisi, 12 baraj, 3 gölet, suni besleme, 12 sulama tesisi, 33 taşkın koruma tesisi kazandırdı, toplam yatırım 778 milyon lirayı geçti. Niğde, aldığı yıllık ortalama yağış ve sahip olduğu yer üstü suyu varlığıyla ülke ortalamasının altında kalıyor. Suyu depolamak ve sulamada modern sistemler kullanmak Niğde için büyük öneme sahiptir. Bu nedenle Son 18 yılda inşa ettiğimiz 12 baraj 3 gölet ve 1 suni besleme tesisi ile ilimizdeki su depolama kapasitesini 26 milyon metreküpe ulaştırdık. 3 baraj ve 2 gölet inşaatımız devam ediyor. Planlama ve proje aşamasında ise 5 baraj ve 2 gölet var."

Yıldız, Niğde'de son 18 yılda inşa edilen 12 sulama tesisi ile 44 bin 730 dekar tarım arazisinin sulamaya açıldığını, halihazırda 8 sulama tesisi inşaatında çalışmaların devam ettiğini, planlama ve proje aşamasında 8 sulama tesisinin bulunduğunu anımsattı.

2020 yılında Ören Barajı sulaması işinin tamamlanarak 15 bin 710 dekar tarım arazisinin kapalı sistem sulama şebekesine kavuşturulduğuna dikkati çeken Yıldız, 2021 yılı içerisinde ise merkez Kayırlı ve Hançerli, Çamardı Bademdere, Ulukışla Handeresi ve Çiftlik Azatlı göletlerinin sulama şebekelerinin tamamlanmasının planlandığına işaret etti.

Yıldız, yaklaşık 40 bin metre HDPE boru döşenecek olan söz konusu sulama projeleri sayesinde 11 bin 550 dekar tarım arazisinin daha modern sulama şebekesine kavuşacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Niğde'de 2020 yılı içerisinde 5 bin 338 hektar tarım arazisi toplulaştırıldı. 2021 yılı içerisinde de yaklaşık 5 bin hektar toplulaştırma çalışmasının tamamlanması planlanıyor. Toplulaştırma çalışmalarında parseller büyütülür ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Bununla birlikte ülkemizin tamamında olduğu gibi Niğde'de de içme suyu yatırımları devam ediyor. Amaç, musluklardan akan suyu vatandaşların gönül rahatlığıyla tüketebilmesini sağlamak. Geçtiğimiz yıllarda Niğde Hıdırlık İçme suyu Arsenik Arıtma Tesisi tamamlandı. Halihazırda Niğde Ulukışla içme suyu tesisi inşaatı tamamlanarak performans testlerine başladı. Ulukışla ilçesinin 2050'li yıllara kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak ve 8 bin 100 kişiye sağlıklı ve emniyetli içme suyu temin edecek olan tesisin 2021 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul