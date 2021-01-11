Son Dakika | DSİ'den Sakarya'da tarıma 18 yılda 895 milyon liralık yatırım
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Son Dakika | DSİ'den Sakarya'da tarıma 18 yılda 895 milyon liralık yatırım

11.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:47
Son Dakika | DSİ'den Sakarya'da tarıma 18 yılda 895 milyon liralık yatırım

Son dakika ekonomi haberine göre Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Sakarya'da, tarımın daha da geliştirilmesi amacıyla 18 yılda 74 tesis inşa ederek 894 milyon 933 bin 249 liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Sakarya'da, tarımın daha da geliştirilmesi amacıyla 18 yılda 74 tesis inşa ederek 894 milyon 933 bin 249 liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini anımsattı.

Sakarya'da son 18 yılda inşa edilen 9 sulama tesisiyle 43 bin 990 dekar arazinin sulamaya açıldığını belirten Yıldız, böylece çiftçilere yıllık 43 milyon 248 bin 970 lira ilave zirai gelir artışı sağlandığını kaydetti.

Yıldız, kentte yapımı süren 7 tesis inşaatının tamamlanmasıyla 37 bin 570 dekar arazinin sulanacağını, bu tesislerin hizmete girmesiyle Sakarya'nın zirai üretimde ülkede söz sahibi illerden biri olacağını vurgulayarak, "Marmara'nın ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan Sakarya'mızda ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda 74 tesis ile 894 milyon 933 bin 249 lira yatırım yaptık." ifadesini kullandı.

Kentte 18 yılda 2 baraj ve 3 göletin inşa edildiğini, yapımı devam eden 3 baraj ve 3 göletle 26 bin 200 dekar arazinin de sulamaya açılacağını bildiren Yıldız, inşaatı süren tesisi tamamlayarak 2 milyon 750 bin kişi için yılda 189,22 milyon metreküp içme suyu temin edileceğini aktardı.

Yıldız, şehirde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 56 taşkın koruma tesisiyle 158 yerleşim yeri ve 130 bin 460 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını, 9 taşkın koruma tesisinin de yapım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Pakdemirli ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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