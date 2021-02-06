Son dakika... (Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika... (Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

06.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:54

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa, Eskişehir ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa, Eskişehir ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.

Bursa'da vatandaşların yoğun bulunduğu meydan, cadde ve yollar, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Polis ekipleri birçok noktada uygulama yaptı. Kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

Kentin en işlek yerlerinden olan Kent Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Ulu Cami civarlarında sessizlik hakim oldu.

Son dakika... (Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika... (Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika... (Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika... (Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar

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