Son dakika... (Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa, Eskişehir ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa, Eskişehir ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.
Bursa'da vatandaşların yoğun bulunduğu meydan, cadde ve yollar, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.
Polis ekipleri birçok noktada uygulama yaptı. Kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.
Kentin en işlek yerlerinden olan Kent Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Ulu Cami civarlarında sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar