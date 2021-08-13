Son dakika! (DRONE) Selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor
Son dakika haberler... Zafer köyünde meydana gelen hasar Ekiplerin çalışmaları BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor.
Zafer köyünde meydana gelen hasar
Ekiplerin çalışmaları BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu