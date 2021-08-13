Son dakika! (DRONE) Selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor
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Son dakika! (DRONE) Selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor

Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Zafer köyünde meydana gelen hasar Ekiplerin çalışmaları BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor.

Zafer köyünde meydana gelen hasar

Ekiplerin çalışmaları BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor.

Son dakika! (DRONE) Selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor
Son dakika! (DRONE) Selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor
Son dakika! (DRONE) Selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor
Son dakika! (DRONE) Selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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